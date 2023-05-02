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Карманов Николай Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карманов
Имя
Николай
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
26 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 164
Источник
Скан
Оригинальная запись
133531. КАРМАНОВЪ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВЪ. Мщ. г. Гороховца, 34 л.; — Омск. С. П., 134, 135, 556 и 1 ч. 559 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 26 Мая 909.

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