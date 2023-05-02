Лелях Яков Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лелях
- Имя
- Яков
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 24 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 277
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38090. ЛЕЛЯХЪ, ЯКОВЪ ФИЛИППОВЪ (онъ же Шулякъ), 25 л. К. Острож. у., Сіянецк. в., с. Михалковцевъ;—Житомир. О. С., 25 Нояб. 910, 152 и 4 п. 1453 У., по сов. съ приг. сего С. оть 22 Нояб. 910 г. (1 ч. 1647 У., арест. отд. 2½ г.), каторж. раб. 19 л. Исп. 24 Февр. 911, счит. ср. съ 22 Нояб. 910.905 33096 1651 У.|902 108588 169 М.
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