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Мицков Лаврентий Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мицков
Имя
Лаврентий
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 265
Источник
Скан
Оригинальная запись
136265. МИЦКОВЪ, ЛАВРЕНТІЙ НИКИТИНЪ. К. Краснинск. у., Букинск. а., д. Ольховки, 36 л.; — 3. Н. 4 уч. Смолен. у. 29 Апр. 909, 169 и 5 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 19 Окт. 909.

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