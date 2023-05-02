Мицков Лаврентий Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мицков
- Имя
- Лаврентий
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 265
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136265. МИЦКОВЪ, ЛАВРЕНТІЙ НИКИТИНЪ. К. Краснинск. у., Букинск. а., д. Ольховки, 36 л.; — 3. Н. 4 уч. Смолен. у. 29 Апр. 909, 169 и 5 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 19 Окт. 909.
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