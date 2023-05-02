Кроль Мойше Залманов-Иосев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кроль
- Имя
- Мойше
- Отчество
- Залманов-Иосев
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66054. КРОЛЬ, МОЙШЕ ЗАЛМАНОВЪ-Іосевъ. Мщ. м. Круглаго, Могилев. у. и г., 22 л., рд. въ м. Шиловѣ, т. же у.; — Кіевск. О. С., 114, 134, 135, 152, 9 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. М. С. 5 уч. Кіевск. окр. отъ 14 Февр. 907 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 6 м. Исп. 16 Іюня 907. | 904 42499 172 М. | 903 97779 169 М.
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