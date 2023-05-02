Панин Александр Макаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Макаров
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 75295. ПАНИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ МАкаровъ. Сс.-п. Верхнеудинск. у., Тамирск. в., с. Мал. Кудары, 30 л., рд. Рязанск. г., Спасск. у., Перкинск. в. и с.; — Рязанск. О. С. 152, 1 ч. 313, 13 и 1 ч. 225 У., § 1 ст. 438, 4 п. § П 445, 1 п. § ІІІ ст. 467 У. о сс., каторж. раб. 6 л. Исп. 26 Мая 907. | 902 110202 1654 У. | 900 66174 170 М.
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