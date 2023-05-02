Галавинский Павел Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галавинский
- Имя
- Павел
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 131176. ГАЛАВИНСКІЙ, ПАВЕЛЪ ПЕТРОВЪ. К. Семенов. у., Зиняково-Смольковск. в., д. Гавриловки, 46 л.; — М. С. 1 уч. г. Н.-Новгорода 28 Сент. 909, 169 и 5 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Сент. 909. | 905 46127 174 М.
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