Морозов Корнилий Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Морозов
- Имя
- Корнилий
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 08 июль 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 214
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2203. МОРОЗОВ, КОРНИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 38 л. Гр. Чернск. у., Бобриковск. в. и с.;- Тульск. ГубРевтриб. Ст. Ст. 105, 109 и 153, лиш. св. 3 г. 4 м. Исп. 8 июля 922.
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