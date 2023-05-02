Якунин Василий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Якунин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 287
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 52123. ЯКУНИНЪ, ВАСИЛІЙ АНДРЕЕВЪ. К. Пензен. у., в. и с. Коннаго, 45 л.; — М. С. 7 уч. Саратов. город. окр. (во 2 р.), 169 М., тюр. 5 м. Исп. 8 Марта 905.
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