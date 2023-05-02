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Митин Георгий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Митин
Имя
Георгий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
10 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
7385. Митин Георгий Васильевич, 32 л., 2-го Донск. окр., Голубинск. р., хут. В.-Красноярского. Н. С. 2 уч. 2 Донск. окр. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 10/ІІ—26. Наст. приг. поглощен приг. Сталинградск. Г. С., вст. в зак. силу 26/ѴІІІ—26.

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