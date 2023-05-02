Королевский Николай Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролевский Николай Емельянович

Королевский Николай Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Королевский
Имя
Николай
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
06 январь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
2033. КОРОЛЕВСКИЙ, НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 23 л. Гр. Острогожск. у., Н.-Харьковск. в. и с.;— Н. С. 10 р. Острогожск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 6 янв. 922

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close