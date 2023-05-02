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Авсюкевич Александр Романов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Авсюкевич
Имя
Александр
Отчество
Романов
Дата исполнения приговора
28 февраль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
22110. АВСЮКЕВИЧЪ, АЛЕКСАНДРЪ Романовъ. К. Диснен. у., Перебродск. в., д. Волковищины, 33 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 19 уч., 169 и 171 М., тюр. 1 м. и 2 н. Исп. 28 Февр. 907.

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