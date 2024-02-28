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Мневец Филипп Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мневец
Имя
Филипп
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
28 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 160
Источник
Скан
Оригинальная запись
67074. Мнѣвецъ, Филиппъ Павловъ. К. Чернигов. у., Слабинск. в., с. Андреевки, 25 л.; — Чернигов. О. С., 1 Ч. 269¹ У., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 28 Іюля 907. 

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