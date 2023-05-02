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Бэм Богдан Исидорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бэм
Имя
Богдан
Отчество
Исидорович
Дата исполнения приговора
05 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
13661. БЭМ, БОГДАН ИСИДОРОВИЧ, 19 л. Рд. в. г. Варшаве; — Н. С. Сокольническ. р. г. Москвы. Вымогат., лиш. св. 5 л. условно с отпр. на фр. Исп. 5 сент. 920.

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