Бабский Станислав Казимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабский
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Казимирович
- Дата исполнения приговора
- 04 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 396. БАБСКИЙ, СТАНИСЛАВ КАЗИМИРОВИЧ. Гр. г. Полоцка; — Н. С. 1 отд. Нарвск. р-на г. Петрограда Разбой, общ. раб. 6 м. Исп. 4 июля 919.
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