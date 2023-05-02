Железнов Калленик Самойлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Железнов
- Имя
- Калленик
- Отчество
- Самойлов
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 139
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145854. ЖЕЛѢЗНОВЪ, КАЛЛЕНИКЪ Самойловъ. Зап. ряд. изъ к. Острогож. у., Каменск. в., х. Кириченкова, 20 л.; — Острогож. О. С. 26 Мая 909, 119, 1 и 3 ч. 140 и 1525 У., тюр. 3 г. Исп. 31 Окт. 909.
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