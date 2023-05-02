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Дуркин Григорий Потапович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дуркин
Имя
Григорий
Отчество
Потапович
Дата исполнения приговора
24 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
4212. ДУРКИН ГРИГОРИЙ ПОТАПОВИЧ, 35 л., Печерск. у., с. Усть-Цымы. Н. С. 1 уч. Печерск. у. Ст. ст. 94 и 108, лиш. св. 1 г. Исп. 24 апр. 923.

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