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Баранов Иван Ларионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранов
Имя
Иван
Отчество
Ларионович
Дата исполнения приговора
01 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
477. БАРАНОВ, ИВАН ЛАРИОНОВИЧ, 23 л. Гр. Котельоическ. у., Игумковск. в., с. Михалич; — Н. С. 1 уч. Глазовск. у. Грабеж, лиш. св. 1 г. и 9 м. Исп. 1 апр. 919.

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