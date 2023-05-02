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Мельников-Топталин Иван Николаевич-Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мельников-Топталин
Имя
Иван
Отчество
Николаевич-Васильевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
17147. МЕЛЬНИКОВ-ТОПТАЛИН, ИВАН НИКОЛАЕВИЧ-ВАСИЛЬЕВИЧ, 29 л. Гр. Ставропольск. у., Мусорск. в., д. Степановки; — Н. С. по важн. дел. Симбирск. у. Растрата, лиш. св. 6 м. условно, с сокращ. по амн. на ⅔.

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