Мельников-Топталин Иван Николаевич-Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мельников-Топталин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаевич-Васильевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 142
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17147. МЕЛЬНИКОВ-ТОПТАЛИН, ИВАН НИКОЛАЕВИЧ-ВАСИЛЬЕВИЧ, 29 л. Гр. Ставропольск. у., Мусорск. в., д. Степановки; — Н. С. по важн. дел. Симбирск. у. Растрата, лиш. св. 6 м. условно, с сокращ. по амн. на ⅔.
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