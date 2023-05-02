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Фомина Александра Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фомина
Имя
Александра
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 268
Источник
Скан
Оригинальная запись
29947. ФОМИНА, АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА, 50 л. Гр. Михайловск. у., Печерниковск. в., д. Слободки; — Н. С. при М. Ч. К. Спекуляц., пр. р. 1 г. Исп. 12 окт. 920.

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