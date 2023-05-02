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Ланасберг Альфред-Михаил

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ланасберг
Имя
Альфред-Михаил
Дата исполнения приговора
30 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 195
Источник
Скан
Оригинальная запись
95733. ЛАНАСБЕРГЪ, АЛЬФРЕДЪ-МИхаилъ, 29 л. Код. секр., рд. въ г. Тальсенѣ; — Вилен. С. П., 25 Нояб. 910, 152¹, 358, 359, 362 и 400 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г., съ зач. 11 п. предв. заключ. Исп. 30 Іюня 911.

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