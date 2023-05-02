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Кебряков Иван Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кебряков
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
18 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
5836. КЕБРЯКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 22 л., Петрозаводск. у., Деревянск. в., д. Верхней, Карельск. Облсуд, Ст. 169, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г., Исп. 18 апр. 923.

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