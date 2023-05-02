Ерофеев Малафей Самсонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ерофеев
- Имя
- Малафей
- Отчество
- Самсонов
- Дата исполнения приговора
- 31 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46714. ЕРОФЕЕВЪ, МАЛАФЕЙ САМСОновъ. Под. с., жит. с. Березовыхъ Луковъ, Николаевск. у., Самарск. г., 30 л.; — Завѣд. Дивичинск. Мир. уч., 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 31 Янв. 905.
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