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Ерофеев Малафей Самсонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ерофеев
Имя
Малафей
Отчество
Самсонов
Дата исполнения приговора
31 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
Источник
Скан
Оригинальная запись
46714. ЕРОФЕЕВЪ, МАЛАФЕЙ САМСОновъ. Под. с., жит. с. Березовыхъ Луковъ, Николаевск. у., Самарск. г., 30 л.; — Завѣд. Дивичинск. Мир. уч., 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 31 Янв. 905.

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