Петриченко Кондратий Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петриченко
- Имя
- Кондратий
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 262
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86070. ПЕТРИЧЕНКО, КОНДРАТІЙ СТЕпановъ, 40 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Новоградволын. у., Остропольск. в., м. Старо-Острополя, рд. Литинск. у., Пилявск. в., въ с. Мисюровкѣ; — Винницк. О. С., 21 Мая 911, 152 и 1654¹ У., арест. отд. 3 г. Исп. 16 Іюня 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 25639. | 909 106390 170 М. | 13 Авг. 906 г. М. С. 2 уч. Лнтин. окр., за кражу, тюр. 4 м.
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