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Кропотов Семен Архипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кропотов
Имя
Семен
Отчество
Архипович
Дата исполнения приговора
08 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
7082. КРОПОТОВ СЕМЕН АРХИПОВИЧ, 33 л., Краснококшайск. к., Кужмаринск. в., д. Шанешкиной. Марийск. Облсуд. Ст. 180, лит. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 8 апр. 923.

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