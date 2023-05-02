Джемагулов Исай
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Джемагулов
- Имя
- Исай
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46474. ДЖЕМАГУЛОВЪ, ИСАЙ. Кирг. Устькаменогор. у., Семитаусск. в., аула № 5, 33 л.; — М. С. 4 уч. Бійск. у., 16, 169 и 172 М. (укрыв.) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 28 Марта 905.
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