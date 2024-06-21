Хохлачев Родион Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хохлачев
- Имя
- Родион
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 579
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96663. ХОХЛАЧЕВЪ, РОДІОНЪ ВАСИЛЬевъ. К. Лихвинск. у., Никольск. в., с. Макарова, 23 л.; — Москов. О. С., 2 п. 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 19 Марта 908. | 906 40226 172 М. | 901 57589 170 М. | 906 8036 169 М. | 99 57578 172 М.
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