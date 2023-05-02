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Фрейман Карл Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фрейман
Имя
Карл
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
7750. ФРЕЙМАН, КАРЛ ИВАНОВИЧ, 42 л., Гр. Гайсинск. у. и в.,; Н. С. 3 отд. Петроградск. р-на г. Петрограда, Подлог, лиш. св. 6 м., Исп. 2 окт. 919.

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