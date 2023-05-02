Козин Иван Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 151
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83296. КОЗИНЪ, ИВАНЪ СТЕПАНОВЪ, 40 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Гороховецк. у., Мордвиновск. в., д. Шихирей; — Владимир. О. С., 24 Мая 911, 132¹, 2 ч. 1655 и 1663 У., арест. отд. 1 г., съ зач. 5 м. и 20 дн. предв. заключ. Исп. 11 Іюня 911. | 909 78855 2 ч. 1655 У. | 900 33246 170 М. | 907 65649 877 У. | 99 60613 169 М. | 903 48606 1655 У. | 96 17612 169 М. | 902 44917 1655 У. | 85 78222 169 М.
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