Романова Прасковья Николаевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Романова
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Николаевна
- Дата исполнения приговора
- 18 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18639. РОМАНОВА, ПРАСКОВЬЯ НИКОЛАЕВНА, 26 л. Гр. Шлиссельбургск. у., Лезьенск. в., д. Иванова; — Н. С. 1 р. 4 отд. г. Петрограда. Тунеяд., лиш. св. 1 г. Исп. 18 февр. 920.
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