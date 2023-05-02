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Фракт Александра Евсеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фракт
Имя
Александра
Отчество
Евсеевна
Дата исполнения приговора
04 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 269
Источник
Скан
Оригинальная запись
29957. ФРАКТ, АЛЕКСАНДРА ЕВСЕЕВНА; — Р. Т. г. Петрограда. Сокр. от учета, лиш. св. 3 г., с зач. 1 м. пр. з., по амн. нак. сокр. на ⅓. Исп. 4 февр. 920.

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