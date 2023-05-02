Фракт Александра Евсеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фракт
- Имя
- Александра
- Отчество
- Евсеевна
- Дата исполнения приговора
- 04 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 269
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29957. ФРАКТ, АЛЕКСАНДРА ЕВСЕЕВНА; — Р. Т. г. Петрограда. Сокр. от учета, лиш. св. 3 г., с зач. 1 м. пр. з., по амн. нак. сокр. на ⅓. Исп. 4 февр. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.