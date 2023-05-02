Баранов Тимофей Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранов
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45115. БАРАНОВЪ, ТИМОФЕЙ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Волоколам. у., Серединск. в., д. Лукашкина, 40 л.; — Владимір. О. С. (въ 7 р.), 134, 135, 9, 114 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 23 Мая 905. | 902 85213 309 и 1647 У. | 95 84852 1653 У. | 97 81306 1635 У. | 91 88238 169 М. | 96 80489 1655 У. | 89 74331 169 М.
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