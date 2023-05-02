Хопряников Аким Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хопряников
- Имя
- Аким
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 377
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12942. ХОПРЯНИКОВ АКИМ ИВАНОВИЧ, 34 л., б. Донск. обл., Черкасск. окр. Юго-Восточн. Крайсуд. Ст. ст. 92, 3 ч. 16, 184, лиш. св. 2 г. 8 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 29/ХІ—24.
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