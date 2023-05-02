Пахомов Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пахомов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 14 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7509. ПАХОМОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, г. Повенца. В. Т. 6 стр. корп. Ст. ст. 113 ч. 1, 180 п. «а», 207 ч. 1, лиш св 3 г. Исп. 14 дек 923
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