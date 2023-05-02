Щербинин Николай Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щербинин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 372
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12340. ЩЕРБИНИН, НИКОЛАЙ НИКИТИЧ, 22 л. Гр. Кирсановск. у., Вяжлинск. в., с. Марсшю; — Н. С. 7 отд. 1 р. г. Петрограда. Убийство, лиш. св. 9 м., с зач. 10 м. пр. з. Исп. 31 окт. 919.
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