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Джакавов Мужаит

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Джакавов
Имя
Мужаит
Дата исполнения приговора
13 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 81
Источник
Скан
Оригинальная запись
102279. ДЖАКАВОВЪ, МУЖАИТЪ, 26 л. Обыв. х. Умашъ-Аула, Бата-Юртовск. старш., Хясавъ-Юртовск. окр.; — Владикавказ. О. С., 11 Окт. 910, 152, 1630 и 1632 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 9 Окт. 910 г. (2 ч. 1549 У., арестъ 3 м.), каторж. раб. 8 л. Исп. 13 Іюля 911.

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