Старенков Григорий Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Старенков
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 339
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88004. СТАРЕНКОВЪ, ГРИГОРІЙ ГРИгорьевъ, 33 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Трубчев. у., Стрѣлецк. в., д. Корташовой; — Орлов. О. С., 23 Мая 911, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 25 Іюня 911. | 908 26163 2 ч. 1655 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 904 г. № 92294. | 902 101586 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 69600. | 99 104672 1652 У. | 96 31353 170 М. | 97 74969 170 М. | 95 41725 1647 У.
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