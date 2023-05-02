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Кашков Андрей Анастасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кашков
Имя
Андрей
Отчество
Анастасьевич
Дата исполнения приговора
08 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 124
Источник
Скан
Оригинальная запись
4229. КАШКОВ АНДРЕЙ АНАСТАСЬЕВИЧ, 17 л., Донецк. г., г. Мариуполя. В Т. Чернфл. и войск Крыма. Ст. ст. 61, 92, 116. 205в, лиш. св. 2 г. п пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 8/ІІ—24.

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