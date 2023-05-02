Шаранин Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаранин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 14 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 358
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11900. ШАРАНИН, ИВАН ИВАНОВИЧ, 25 л. Гр. Осташевск. у., Зехновск. в., д. Спицина; — Н. С. 1 уч. Торопецк. у. Ограбл., лиш. св. 20 л., по амн. нак. сокр. до 5 л., с лиш. пр. на т. же ср., с зач., 11 м. и 4 д. пр. з. Исп. 14 янв. 920.
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