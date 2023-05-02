Тюфяков Максим Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тюфяков
- Имя
- Максим
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 08 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 358
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12262. ТЮФЯКОВ МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ,, 22 л.. Мариинск. у.. Почитаск. в., д. Ей-Борик. В. Т Черноморск. фл. и войск Крыма. Ст. 3 ч.208, лиш. св. 2 г. 6 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 8/ІІ—24
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