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Крючников Антон Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крючников
Имя
Антон
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
10 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 135
Источник
Скан
Оригинальная запись
25528. КРЮЧНИКОВ, АНТОН ИВАНОВИЧ, 41 г; — Р. В. Т. Волжск. обл. водтран. Неиспол. приказа, лиш. св. 6 м. Исп. 10 июня 920.

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