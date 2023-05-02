Конев Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Конев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 27 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 182
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6382. КОНЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 22 л., Городецк. у., Катунск. в., д. Лукинок, В. Т. при 17 стр. див. Московск. окр., Ст. 205а, лиш. св. 3 г., Исп. 27 ноября 923.
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