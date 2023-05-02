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Конев Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Конев
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
6382. КОНЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 22 л., Городецк. у., Катунск. в., д. Лукинок, В. Т. при 17 стр. див. Московск. окр., Ст. 205а, лиш. св. 3 г., Исп. 27 ноября 923.

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