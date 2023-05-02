Коротин Степан Тихонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коротин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Тихонов
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 180
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35139. КОРОТИНЪ, СТЕПАНЪ ТИХОНОВЪ. К. Самарск. г., Ставропольск. у., Рязановск. в., с. Кондаковки, 19 л., рд. т. же у. и в., въ с. Фондаковкѣ; — Самар. О. С., 139, 13, 2 и 3 ч. 1609 и 3 ч. 1610 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 15 Нояб. 907. | 906 36470 170¹ М.
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