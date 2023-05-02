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Жагорин Фёдор Леонтьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жагорин
Имя
Фёдор
Отчество
Леонтьевич
Дата исполнения приговора
13 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 91
Источник
Скан
Оригинальная запись
3110. ЖАГОРИН ФЁДОР ЛЕОНТЬЕВИЧ, 23 л., Витебск. г., г. Невеля. В. Т. 16 стр. корп. Ст. 1 ч. 202, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 13/ІѴ—24. 

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