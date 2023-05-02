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Арепьев Петр Лукьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арепьев
Имя
Петр
Отчество
Лукьянович
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
202. Арепьев Петр Лукьянович, 42 л., Воронежск. г., Нижнедевицк. у., с. Семидесятского. Н. С. 15 уч. Армавирск. окр. Ст. 176, лиш. св. 1г. П. в. з. с. 25/Х—26.

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