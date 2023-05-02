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Овсянников Афанасий Аркадьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Овсянников
Имя
Афанасий
Отчество
Аркадьевич
Дата исполнения приговора
02 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
7118. ОВСЯННИКОВ АФАНАСИЙ АРКАДЬЕВИЧ. 24 л., Кунгурск. у., Урминск. в., д. Голышевой. Н. С. 6 уч. Кунгурск. у. Ст. 157 ч. 2, лиш. св. 1 г. Исп. 2 июня 923.

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