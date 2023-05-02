Зулуматов Лаврентий Ованесов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зулуматов
- Имя
- Лаврентий
- Отчество
- Ованесов
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38737. ЗУЛУМАТОВЪ, ЛАВРЕНТІЙ (ЛЕонъ) Ованесовъ. Сс.-пос. Верхнеудинск. у., Еланск. в., 52 л., рд. въ. г. Ахалцыхѣ; — Читинск. О. С., 169 и 5 п. 170 М., 375, 440, 3 п. 441 и 467 У. о сс., 149, 152 и 971 У., зав. раб. 6 м. Исп. 24 Сент. 908. | 93 99101 1647 У. | Въ 87 г. Тифлисск. О. С., каторж. раб. 4 г. за участіе въ под. кредит. бил.
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