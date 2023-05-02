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Карташев Григорий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карташев
Имя
Григорий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
29 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
4196. КАРТАШЕВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 17 л., Середск. у., Игнатовск. в., д. Николаево. Иваново-Вознесенск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 76, 2 ч. 184, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 29/ІІІ—24.

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