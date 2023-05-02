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Подкорытов Пахом Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Подкорытов
Имя
Пахом
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
14 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 281
Источник
Скан
Оригинальная запись
10374. Подкорытов Пахом Максимович, 30 л., Завитинск. у., Волуевск. в., с. Бахарева. Н. С. 8 уч. Сретенск. окр. Ст. 1 ч. 183, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 14 апр. 926.

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