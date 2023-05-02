Клементьев Федор Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клементьев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 147141. КЛЕМЕНТЬЕВЪ, ФЕДОРЪ СТЕпановъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Енисейск. у., в. и с. Бѣльскаго, 23 л., рд. Ишимск. у., въ в. и с. Пѣтуховскомъ; — Пермск. О. С. 19 Сент. 909, 115 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 51799, арест. отд. 2½ Исп. 9 Нояб. 909. | 904 72896 169 М. | 903 13532 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 901 г. № 74306, | 904 38304 1643 У. | 901 48141 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 901 г. № 28112.
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