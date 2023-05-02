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Яблочкин Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яблочкин
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
10 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 375
Источник
Скан
Оригинальная запись
13849. Яблочкин Иван Иванович, 30 л., Вяземск. у., Федоровск. в. Н. С. 10 уч. Сокольничск. р. г. Москвы. Ст. 140, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 10 мая 926.

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